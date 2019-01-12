Голкипер «Коламбуса» Бобровский: мы можем двигаться дальше

Колумбус, США, , 12:54 — REGNUM Российский голкипер хоккейной команды НХЛ «Коламбус Блю Джетс» рассказал, что инцидент, из-за которого он был отстранен от игры за команду, исчерпан и команда может двигаться дальше. Его слова приводит 12 января журналист Брайан Хеджер в своем Twitter.

«Я позволил эмоциям взять над собой верх, когда этого не стоило делать. Но это уже позади, и мы можем двигаться дальше», — заявил Сергей Бобровский.

Также хоккеист рассказал, что он всегда считал себя хорошим партнером по команде и что команда «Коламбус» провела собрание, на котором вратарь объяснился с другими игроками. Кроме этого Бобровский отметил, что то, что произошло, то произошло, теперь же все прояснено и можно начать двигаться дальше. И ещё российский вратарь «Коламбуса» извинился за случившееся перед болельщиками команды.

Отметим, Сергей Бобровский был отстранен от игры на один матч в команде после того как в матче клуба с хоккеистами «Тампа Бэй Лайтинг» (4:0 в пользу «Тампы») эмоционально отреагировал на решение тренера о его замене.