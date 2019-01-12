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«Каролина» обыграла «Баффало» в домашнем матче

Спорт

Встреча проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев

«Каролина» обыграла «Баффало» в домашнем матче
Benjamin Reed
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

Роли, США, 12 января 2019, 12:10 — REGNUM  Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» переиграл хоккеистов «Баффало Спрингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 12 января Сhampionat.com.

Встреча проходила на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

У победителей голами отметились Майкл Ферланд (11-я минута), также набравший затем две результативные передачи, Джастин Уильямс (25-я) и оформивший в матче дубль Себастьян Ахо (26-я, 33-я). У их оппонентов шайбы на свой счет записали Джефф Скиннер (20-я в большинстве), Джейсон Поменвиль (26-я) и Кайл Окпосо (57-я).

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился в матче результативными действиями и заработал две минуты удаления, проведя на льду 12 минут 33 секунды.

Отметим, по итогам игры «Каролина» с 47 очками занимает десятое место восточной конференции, «Баффало» там же с 52 очками на восьмой строчке.

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