Суббота, 12 Января 2019 года
12:20:50 МСК

«Севилья» приобрела у «Барселоны» Эль-Хадади за 1,05 млн евро

Спорт

Сумма трансфера за 23-летнего испанца составила 1,05 млн евро

Барселона, Испания, 12 января 2019, 12:20 — REGNUM  Футбольный клуб «Севилья» договорился о переходе в свой состав нападающего команды «Барселона» Мунира Эль-Хадади, сообщает 12 января официальный сайт «Барселоны».

В своем сообщении «Барселона» поблагодарила Эль-Хадади за его игру в составе клуба и пожелала ему удачи в новой команде. Также сообщается, что сумма трансфера за 23-летнего испанца составила 1,05 млн евро. Кроме этого ранее сам футболист отказался продлить свой контракт с «Барселоной», истекающий летом 2019 года.

Отметим, Мурнир Эль-Хадади, являющийся воспитанником «Барселоны», играет за клуб с 2014 года и за это время принял участие в 56 матчах команды. В них он отметился 12 голами и 11 результативными передачами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить