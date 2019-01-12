«Севилья» приобрела у «Барселоны» Эль-Хадади за 1,05 млн евро

Барселона, Испания, , 12:20 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» договорился о переходе в свой состав нападающего команды «Барселона» Мунира Эль-Хадади, сообщает 12 января официальный сайт «Барселоны».

В своем сообщении «Барселона» поблагодарила Эль-Хадади за его игру в составе клуба и пожелала ему удачи в новой команде. Также сообщается, что сумма трансфера за 23-летнего испанца составила 1,05 млн евро. Кроме этого ранее сам футболист отказался продлить свой контракт с «Барселоной», истекающий летом 2019 года.

Отметим, Мурнир Эль-Хадади, являющийся воспитанником «Барселоны», играет за клуб с 2014 года и за это время принял участие в 56 матчах команды. В них он отметился 12 голами и 11 результативными передачами.