Норвежский легкоатлет открыл руками 3 запечатанных сосуда для допинг-тестов

Осло, , 12:23 — REGNUM Норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог открыть голыми руками три запечатанных сосуда для допинг-тестов. Видео, на котором это запечатлено, опубликовало 12 января норвежское издание VG.

Сообщается также, что этот инцидент произошел 21 декабря, когда к спортсмену домой пришли допинг-офицеры, взявшие у Гуттормсена пробы крови и мочи. Согласно регламента, спортсмен после сдачи проб должен убедиться в том, что такой сосуд невозможно открыть без применения специального оборудования. Однако норвежский легкоатлет смог это сделать голыми руками, причем со всеми тремя сосудами и не оставив никаких следов вскрытия.

Отметим, антидопинговый комитет Норвегии использует для взятия допинг-проб сосуды фирмы Berlinger, использующиеся для этой цели во всем мире.