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Норвежский легкоатлет открыл руками 3 запечатанных сосуда для допинг-тестов

Спорт

Инцидент произошел 21 декабря, когда к спортсмену домой пришли допинг-офицеры

Осло, 12 января 2019, 12:23 — REGNUM  Норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог открыть голыми руками три запечатанных сосуда для допинг-тестов. Видео, на котором это запечатлено, опубликовало 12 января норвежское издание VG.

Сообщается также, что этот инцидент произошел 21 декабря, когда к спортсмену домой пришли допинг-офицеры, взявшие у Гуттормсена пробы крови и мочи. Согласно регламента, спортсмен после сдачи проб должен убедиться в том, что такой сосуд невозможно открыть без применения специального оборудования. Однако норвежский легкоатлет смог это сделать голыми руками, причем со всеми тремя сосудами и не оставив никаких следов вскрытия.

Отметим, антидопинговый комитет Норвегии использует для взятия допинг-проб сосуды фирмы Berlinger, использующиеся для этой цели во всем мире.

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Допинговые скандалы
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