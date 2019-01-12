«Виннипег» обыграл дома «Детройт»

Виннипег, Канада, , 11:38 — REGNUM Хоккеисты «Виннипег Джетс» оказались сильнее в противостоянии с командой «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 12 января Sport 24.

Встреча проходила на льду арены «Бэлл Эм-Ти-Эс Плэйс». Счет в матче открыли хозяева голом Брэндона Танева на 1-й минуте, затем отличились Блэйк Уилер (20-я) и Брайан Литлл (25-я, при игре 4×4). Однако игроки «Детройта» не собирались сдаваться легко и на 31-й минуте Люк Гленденинг в меньшинстве, а затем Деннис Хохловски на 47-й в большинстве сократили разрыв в счете до минимального.

Однако на этом их удача в матче закончилась, а решение заменить вратаря шестым полевым игроком в концовке игры сыграло в пользу «Виннипега». На 60-й минуте его представитель Кайл Коннор отправил в пустые ворота «Детройта» четвертую, ставшую победной, шайбу. Итог встречи 4:2 в пользу хозяев.

Отметим, по итогам игры «Виннипег» с 58 очками находится на третей строчке турнирной таблицы западной конференции НХЛ, «Детройт» с 39 очками на 15-й строки восточной конференции.