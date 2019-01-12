Главным тренером команды «Амур» назначен Гулявцев

Хабаровск, , 12:08 — REGNUM Главным тренером хабаровского хоккейного клуба КХЛ «Амур» назначен Александр Гулявцев, сообщает 12 января пресс-служба команды из Хабаровска.

Также известно, что ранее являвшийся главным тренером «Амура» Николай Боршевский, стал вице-президентом хабаровского хоккейного клуба. Новый главный наставник команды приступит к работе со своими подопечными в самое ближайшее время.

Отметим, Николай Борщевский стал главным тренером «Амура» летом 2018 года, команда под его руководством смогла одержать в текущем сезоне 12 побед в 46 встречах регулярного чемпионата и с 31 очком находится на предпоследнем месте восточной конференции КХЛ.

Напомним, Александр Гулявцев был главным наставником команды «Северсталь» с 2016 по 2018 год. В прошлом сезоне клуб под его руководством пробился в плей-офф, однако уступил в первом матче санкт-петербургской команде СКА. В ноябре 2018 года руководство «Северстали» уволило Гулявцева.