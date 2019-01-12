Суббота, 12 Января 2019 года
12:08:54 МСК

Главным тренером команды «Амур» назначен Гулявцев

Спорт

Ранее являвшийся главным тренером «Амура» Николай Боршевский, стал вице-президентом хабаровского хоккейного клуба

Хабаровск, 12 января 2019, 12:08 — REGNUM  Главным тренером хабаровского хоккейного клуба КХЛ «Амур» назначен Александр Гулявцев, сообщает 12 января пресс-служба команды из Хабаровска.

Также известно, что ранее являвшийся главным тренером «Амура» Николай Боршевский, стал вице-президентом хабаровского хоккейного клуба. Новый главный наставник команды приступит к работе со своими подопечными в самое ближайшее время.

Отметим, Николай Борщевский стал главным тренером «Амура» летом 2018 года, команда под его руководством смогла одержать в текущем сезоне 12 побед в 46 встречах регулярного чемпионата и с 31 очком находится на предпоследнем месте восточной конференции КХЛ.

Напомним, Александр Гулявцев был главным наставником команды «Северсталь» с 2016 по 2018 год. В прошлом сезоне клуб под его руководством пробился в плей-офф, однако уступил в первом матче санкт-петербургской команде СКА. В ноябре 2018 года руководство «Северстали» уволило Гулявцева.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить