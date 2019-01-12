«Питтсбург» переиграл «Анхайм» с четырьмя очками Малкина

Анахайм, США, , 11:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» одержал волевую победу над командой «Анхайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 12 января Сhampionat.com.

Встреча проходила на льду «Хонда-центра» в Анхайме и закончилась со счетом 4:7 в пользу гостей.

К 13 минуте «Питтсбург» проигрывал со счетом 3:0 после шайб представителей «Анхайма» Ритчи (2-я минута), Гецлафа (8-я) и Даниэля Спронга (13-я). Однако во втором периоде хоккеисты «Питтсбурга» сумели трижды поразить ворота соперника. Это сделали российский форвард команды гостей Евгений Малкин (21-я), также записавший на свой счет позднее три результативные передачи и признанный лучшим игроком матча, и дважды забивший Джейк Гюнцель (25-я, 32-я в большинстве). На это хоккеисты «Анхайма» ответили шайбой Якоба Сильверберга на 35-й минуте в меньшинстве, что снова позволило хозяевам выйти вперед со счетом 4:3.

В третьем же периоде «Питтсбург» буквально разгромил «Анхайм», забросив в его ворота четыре, так и оставшиеся безответными, шайбы. Это сделали Таннер Пирсон (50-я, 57-я), Кессел (51-я) и Джейк Гюнцель, поразивший на 60-й минуте пустые ворота «Анхайма» и оформивший, таким образом, хет-трик в матче.

Отметим, это десятое подряд поражение «Анхайма» и 10-я победа «Питтсбурга» в последних 11 матчах.

По итогам игры «Питтсбург» с 56 очкам находится на четвертом месте востока, «Анхайм» с 46 очками — на девятом месте западной конференции.