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Команда «Камаз-мастер» окажет помощь и лечение сбитому зрителю

Спорт

Экипаж Андрея Каригнова во время прохождения гоночной трассы не увидел одного из зрителей

Лима, 12 января 2019, 10:51 — REGNUM  Российская гоночная команда «Камаз-мастер» окажет помощь в лечении сбитого экипажем команды во главе с Андреем Каргиновым зрителю, сообщается 12 января на официальном сайте «Камаз-мастера».

"Российская команда «КАМАЗ-мастер» сожалеет о случившемся и готова оказать всяческое содействие в лечении пострадавшего, если это будет необходимо», — говорится в сообщении на сайте «Камаз-мастера».

Инцидент произошел ранее, 12 января, когда экипаж Андрея Каргинова во время прохождения гоночной трассы не увидел одного из зрителей, споткнувшегося на песке и попавшего из-за этого под колеса грузовика. В результате мужчина получил перелом бедренной кости. Сам пилот узнал о произошедшем только когда прибыл на точку отсечки на дистанции.

В результате произошедшего организаторами ралли-марафона было принято решение о дисквалификации экипажа Андрея Каргинова, который шел на третьем месте в общем зачете в категории грузовиков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее организаторами ралли-марафона «Дакар» было принято решение об отмене части пятого этапа соревнований по причине сильного тумана.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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