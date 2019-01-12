Российскую команду дисквалифицировали на ралли-марафоне «Дакар»

Лима, , 09:41 — REGNUM Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за инцидента со зрителем. Об этом сообщает пресс-служба ралли «Дакар».

В пресс-службе ралли-марафона сообщили, что на пятом этапе ралли, проходящем в Перу, российский грузовик сбил 60-летнего зрителя, который наблюдал за гонками за пределами установленной зоны для зрителей. Пострадавший мужчина с переломом бедренной кости был доставлен в больницу в городе Арекипа.

Администрация соревнований приняла решение об исключении экипажа «КамАЗ-мастер» из протокола участников из-за того, что экипаж не остановил движение для оказания помощи пострадавшему.

В пресс-службе «КамАЗ-мастер» отметили, что в ходе гонки на машине вышел из строя редуктор переднего моста, поэтому автомобиль ехал на заднем приводе. Инцидент произошёл при подъёме на одну из дюн, на которой собралось большое количество зрителей. Пилот объехал группу людей, но один из зрителей попал ногой под заднее колесо машины. Экипаж «КамАЗ-мастер» не заметил этого момента и продолжил движение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января в Перу отменили часть пятого этапа ралли-марафона «Дакар» из-за сильного тумана.