Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за тумана

Лима, , 07:22 — REGNUM Об отмене части пятого этапа автомобильного ралли-марафона «Дакар», проходящего в Перу, по причине сильного тумана, сообщает 12 января пресс-служба соревнований.

Также сообщается, что организаторы вынуждены были принять такое решение ввиду невозможности гарантировать безопасность в подобных погодных условиях участника ралли-марафона в категориях грузовиков, внедорожников и мотовездеходов. При этом часть участников успела закончить часть этапа до того, как появился туман, а часть — нет.

В категории «Грузовики» первый результат у российского экипажа команды «Камаз-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым, который преодолел спецучасток Такна-Арекипа за 5 часов 53 минуты и 33 секунды. Однако на данный момент неизвестно как будут засчитываться результаты прохождения отрезка участников трех категорий, решение об этом примет позднее судейская коллегия.

Отметим, соревнования ралли-марафона «Дакар» будут продолжены 13 февраля и продлятся до 17 февраля.