В Миассе завершается тренировочный сбор России по ски-кроссу

Миасс, Челябинская область, , 06:08 — REGNUM Тренировочный сбор ски-кроссеров сборной России завершается в городе Миассе (Челябинская область) 12 января, сообщили в пресс-службе Федерации фристайла РФ.

Тренировочный сбор в «Солнечной долине» проходит с 7 января. В нем участвуют 15 спортсменов из Челябинской области, Перми и Москвы.

«23−24 февраля в Челябинской области состоится этап Кубка FIS по фристайлу Audi, который будет проходить на Южном Урале уже в третий раз», — сообщили в пресс-службе.

На соревнования приедут более ста спортсменов — как жителей России, так и представителей Австрии, Германии, Швеции, Дании, Франции, Канады, США, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Старший тренер российской сборной по фристайлу в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков заявил:

«На «домашнем» этапе Кубка мира всегда чувствуется большая ответственность перед зрителями. В этом году мы настроены взять пьедестал. Все члены сборной усиленно тренируются и готовятся к стартам».

Читайте ранее в этом сюжете: Фристайлеры РФ тренируются в Миассе перед Кубком мира