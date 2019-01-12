Суббота, 12 Января 2019 года
06:08:18 МСК

В Миассе завершается тренировочный сбор России по ски-кроссу

Спорт

23-24 февраля в Челябинской области состоится этап Кубка FIS по фристайлу Audi

Миасс, Челябинская область, 12 января 2019, 06:08 — REGNUM  Тренировочный сбор ски-кроссеров сборной России завершается в городе Миассе (Челябинская область) 12 января, сообщили в пресс-службе Федерации фристайла РФ.

Тренировочный сбор в «Солнечной долине» проходит с 7 января. В нем участвуют 15 спортсменов из Челябинской области, Перми и Москвы.

«23−24 февраля в Челябинской области состоится этап Кубка FIS по фристайлу Audi, который будет проходить на Южном Урале уже в третий раз», — сообщили в пресс-службе.

На соревнования приедут более ста спортсменов — как жителей России, так и представителей Австрии, Германии, Швеции, Дании, Франции, Канады, США, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Старший тренер российской сборной по фристайлу в дисциплине ски-кросс Леонид Мехряков заявил:

«На «домашнем» этапе Кубка мира всегда чувствуется большая ответственность перед зрителями. В этом году мы настроены взять пьедестал. Все члены сборной усиленно тренируются и готовятся к стартам».

Читайте ранее в этом сюжете: Фристайлеры РФ тренируются в Миассе перед Кубком мира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Горные лыжи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить