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Биатлонист Логинов: Вопрос с Фуркардом закрою в разговоре лицом к лицу

Спорт

Француз резко высказался о российском коллеге

Москва, 12 января 2019, 02:41 — REGNUM  Личный разговор на тему допинга намерен провести с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом российский спортсмен Александр Логинов, передает NRK.

Комментируя скандальное заявление Фуркада, в очередной раз обвинившего Логинова в применении допинга, российский биатлонист заявил:

«Я хочу поговорить с Мартеном напрямую лицом к лицу, чтобы окончательно закрыть этот вопрос».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Логинов одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в городе Оберхове (Германия). Фуркад после этого сказал, что «не рад его победе». Он подчеркнул, что не уважает Логинова «из-за допинга».

«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», — заявил Фуркад.

Читайте ранее в этом сюжете: Биатлонист Фуркад считает победу Логинова на этапе КМ «позором»

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Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
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