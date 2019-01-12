Биатлонист Логинов: Вопрос с Фуркардом закрою в разговоре лицом к лицу

Москва, 12 января 2019, 02:41 — REGNUM Личный разговор на тему допинга намерен провести с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом российский спортсмен Александр Логинов, передает NRK.
Комментируя скандальное заявление Фуркада, в очередной раз обвинившего Логинова в применении допинга, российский биатлонист заявил:
«Я хочу поговорить с Мартеном напрямую лицом к лицу, чтобы окончательно закрыть этот вопрос».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Логинов одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в городе Оберхове (Германия). Фуркад после этого сказал, что «не рад его победе». Он подчеркнул, что не уважает Логинова «из-за допинга».
«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», — заявил Фуркад.
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