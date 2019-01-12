Хэт-трик Де Томаса принес «Райо Вальекано» победу над «Сельтой»

Мадрид, , 00:52 — REGNUM 11 января между коллективами «Райо Вальекано» и «Сельта» на стадионе «Кампо-де-Вальекас» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 4:2.

В дебюте матча Рауль Де Томас открыл счет — 1:0. Через 9 минут мексиканский центральный защитник Нестор Араухо отличился забитым мячом — 1:1. На 18-й минуте молодой талантливый форвард сборной Уругвая Максимилиано Гомес реализовал пенальти — 1:2. В конце тайма Де Томас оформил дубль — 2:2. На 77-й минуте испанец стал автором хэт-трика — 3:2. В компенсированное время Бебе установил окончательный счет — 4:2.

Статистика матча («Райо Вальекано"/"Сельта»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 38%/62%

Нарушения правил 12/7

Поданные угловые 7/5

«Райо Вальекано» набрал 19 очков и поднялся на 18-ю позицию. «Сельта» с 21-м баллом идет 4-мя строчками выше.

Стартовые составы команд на матч:

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Морено, Амат, Адвинкула, Ба, Трехо, Эмбарба, Имбула, Комесанья, Де Томас.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Араухо, Жунка, Кабраль, Йокуслу, Бельтран, Санчес, Гомес, Буфаль, Мендес.

Главный арбитр матча: Хавьер Альберола Рохас.

Желтые карточки: Ба — 16, Мендес — 19, Адвинкула — 72, Веласкес — 80, Бебе — 90+2.

Голы: Де Томас 4 — 1:0, Араухо 13 — 1:1, Гомес (пен) 18 — 1:2, Де Томас 37 — 2:2, Де Томас 77 — 3:2, Бебе 90+1 — 4:2.