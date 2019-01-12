«Лидс» набрал максимум очков во встрече с «Дерби Каунти»

Лондон, , 00:43 — REGNUM 11 января между коллективами «Лидс» и «Дерби Каунти» на стадионе «Элланд Роуд» был разыгран матч 27-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Лидса.

На 20-й минуте Кемар Руф вывел хозяев вперед — 1:0. В дебюте второй половины арендованный из «Манчестер Сити» 22-летний вингер Джек Харрисон удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча («Лидс"/"Дерби Каунти»)

Удары 15/7

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 12/13

Поданные угловые 8/2

«Лидс» набрал 54 очка и увеличил отрыв от преследователей. «Дерби Каунти» с 43-мя баллами остался на 6-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Лидс»: Пикок-Фаррел, Эйлинг, Купер, Алиовски, Янссон, Форшоу, Эрнандес, Харрисон, Клих, Кларк, Руф.

«Дерби Каунти»: Карсон, Уиздом, Томори, Кио, Лоу, Брайсон, Маунт, Эванс, Лоуренс, Мариотт, Холмс.

Главный арбитр матча: Энди Дэвис.

Желтые карточки: Уиздом — 15, Эванс — 45, Холмс — 45, Руф — 54, Уогхорн — 90+2.

Голы: Руф 20 — 1:0, Харрисон 47 — 2:0.