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«Лион» потерял очки в матче с «Реймсом»

Спорт

«Лион» набрал 33 очка и укрепился на 3-м месте. «Реймс» с 27-ю баллами занял 7-ю позицию

Париж, 12 января 2019, 00:41 — REGNUM  11 января между коллективами «Лион» и «Реймс» на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

На 34-й минуте Пабло Чаварриа открыл счет после передачи Реми Удена — 0:1. На экваторе второй половины форвард национальной сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре спас хозяев от поражения — 1:1.

Статистика матча («Лион"/"Реймс»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 13/6

Поданные угловые 7/0

«Лион» набрал 33 очка и укрепился на 3-м месте. «Реймс» с 27-ю баллами занял 7-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Маршал, Ауар, Дюбуа, Фекир, Менди, Н’Домбеле, Траоре, Депай.

«Реймс»: Менди, Энгельс, Конан, Абдельхамид, Фоке, Ромао, Шавалерен, Уден, Кафаро, Мбемба, Чаварриа.

Главный арбитр матча: Бенуа Мийо.

Желтые карточки: Фоке — 83.

Голы: Чаварриа 34 — 0:1, Траоре 70 — 1:1.

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