«Авеш» и «Фейренси» разделили очки

Лиссабон, , 23:56 — REGNUM 11 января между коллективами «Авеш» и «Фейренси» на стадионе «Авиш» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Примейры лиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

На 43-й минуте Луис Фаринья открыл счет — 1:0. На экваторе второй половины 27-летний колумбийский форвард Хосе Адольфо Валенсия спас гостей от поражения — 1:1.

Статистика матча («Авеш"/"Фейренси»)

Удары 18/4

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 15/20

Поданные угловые 6/1

«Авеш» набрал 12 очков и приблизился к выходу из «зоны вылета». «Фейренси» с 13-ю баллами идет строчкой выше (16-е место).

Стартовые составы команд на матч:

«Авеш»: Бенардо, Алвес, Коста, Родригес, Филлипе, Фаринья, Клаудиу, Гомеш, эль-Хуни, Диас, Балде.

«Вейренси»: Секко, Дига, Гомеш, Сампайо, Бабанку, Валенсия, Криш, Кривелларо, Стерджен, Эдинью.

Главный арбитр матча: Мануэл Оливейра.

Желтые карточки: Гомеш — 17, Бабанку — 19, Сампайо — 82.

Голы: Фаринья 43 — 1:0, Валенсия 64 — 1:1.