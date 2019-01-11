«Бенфика» одержала победу над «Санта Кларой» в 17-м туре Примейры лиги

Лиссабон, , 23:54 — REGNUM 11 января между коллективами «Санта Клара» и «Бенфика» на стадионе «Сан-Мигель» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Примейры лиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2.

На экваторе первого тайма швейцарский форвард Харис Сеферович открыл счет — 0:1. В дебюте второй половины центральный защитник Жардел удвоил преимущество гостей — 0:2.

Статистика матча («Санта Клара"/"Бенфика»)

Удары 7/17

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 12/16

Поданные угловые 2/6

«Бенфика» набрала 38 очков и поднялась на 2-ю позицию. «Санта Клара» с 21-м очком осталась на 9-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Санта Клара»: Сержиньо, Кардосо, Мартинс, Мамаду, де Оливейра, Укра, Пачеко, Ламас, Карвальо, Стивенс, Оливейра.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Габриэл, Зивкович, Пицци, Феликс, Сеферович.

Главный арбитр матча: Жоао Карлос Сантос Капела.

Желтые карточки: де Оливейра — 8, Карвальо — 20, Диас — 25, Фейса — 35, Жардел — 61, Мамаду — 79.

Красные карточки: Кардосо — 45.

Голы: Сеферович 22 — 0:1, Жардел 48 — 0:2.