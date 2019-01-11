Биатлонист Фуркад считает победу Логинова на этапе КМ «позором»

Оберхов, Германия, , 23:01 — REGNUM Французский биатлонист Мартен Фуркад вновь устроил скандал, после того, как российский биатлонист Александр Логинов победил в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в германском городе Оберхове. Об этом сегодня, 11 января, пишет «Советский спорт».

Фуркад заявил, что он не уважает Логинова за то, что тот в прошлом подозревался в употреблении допинга, и и совершенно не рад его победе.

«Не рад его победе и не уважаю его самого из-за допинга. Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», — сказал Фуркад в интервью журналистам.

Напомним, что в 2015 году Логинов был дисквалифицирован на год из-за подозрения в употреблении запрещенных веществ. Все его результаты с 2013 по 2015 годы были аннулированы.

После отбытия дисквалификации Логинов вновь стал участвовать в биатлонных гонках. Сегодня он взял золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхове. Это стало первой победой для национальной сборной в сезоне 2018−2019.При этом Логинов смог обойти Фуркада.

В общем зачете Куба мира Логинов укрепился на втором месте. Он уступает лишь норвежцу Йоханнесу Бе. Фуркад находится на третьем месте.