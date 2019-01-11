Пятница, 11 Января 2019 года
21:40:26 МСК

Исландия избежала поражения от Швеции в товарищеском матче

Спорт

В дебюте матча молодой форвард «Мьельбю» Оттар Магнус Карлссон открыл счет – 0:1. На 47-й минуте Виктор Гйокерс отличился забитым мячом – 1:1. Через 19 минут Симон Терн Симон Терн впервые вывел шведов вперед – 2:1.В компенсированное время Торстейнссон спас гостей от поражения – 2:2

Стокгольм, 11 января 2019, 21:40 — REGNUM  11 января между сборными Швеции и Исландии на «Международном стадионе Халифа» был разыгран товарищеский матч, завершившийся боевой ничьей.

В дебюте матча молодой форвард «Мьельбю» Оттар Магнус Карлссон открыл счет после передачи Эггертай Йоунссона — 0:1. На 47-й минуте Виктор Гйокерс отличился забитым мячом — 1:1. Через 19 минут Симон Терн Симон Терн впервые вывел шведов вперед, замкнув ассист Александра Франссона — 2:1. В компенсированное время Торстейнссон спас гостей от поражения — 2:2.

Статистика матча (Швеция/Исландия)

Удары 9/9

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 11/4

Поданные угловые 8/2

Стартовые составы команд на матч:

Швеция: Линнер, Андерссон, Папаяннопулос, Дагерстоп, Терн, Халльберг, Текье, Андерссон, Гйокерс, Леви, Танкович.

Исландия: Шрам, Севарссон, Бёдварссон, Херманнссон, Сигурбьорнссон, Фридьонссон, Йоунссон, Смарассон, Тораринссон, Карлссон, Бьярнасон.

Главный арбитр матча: Мохаммед Аль Шуммари.

Голы: Карлосс 4 — 0:1, Гйокерс 47 — 1:1, Терн 66 — 2:1, Торстейнссон 90+2 — 2:2.

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