Голы Филиппа и Геррейро принесли «Боруссии» победу над «Фейеноордом»

Мадрид, , 21:05 — REGNUM 11 января между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Фейеноорд» на стадионе «Эстадио Мунисипал де Марбелла» был разыгран товарищеский матч. Противостояние завершилось победой «шмелей».

В дебюте второй половины Максимилиан Филипп открыл счет — 1:0. Через 19 минут португальский латераль Рафаэль Геррейро удвоил преимущество «шмелей» — 2:0. На 75-й минуте Барт Ниукоп забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Фейеноорд»)

Удары 7/12

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения мячом 52%/48%

Поданные угловые 4/5

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Геррейро, Пищек, Шмельцер, Топрак, Дауд, Гетце, Витсель, Пулишич, Вайгль, Филипп.

«Фейеноорд»: Бейлоу, ван Бек, Сен-Жюст, ван дер Хейден, Вердонк, Класи, Вилена, Торнстра, Йоргенсен, Ларссон, Бергейс.

Голы: Филипп 51 — 1:0, Геррейро 70 — 2:0, Ниукоп 75 — 2:1.