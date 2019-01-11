Правительство Италии утвердило заявку на проведение Олимпиады-2026

Милан, Италия, , 16:58 — REGNUM Правительство Италии подписало официальную заявку Милана и Кортины д’Ампеццо на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, передает Affari Italiani в пятницу, 11 января.

Досье, уже одобренное Олимпийским комитетом страны, будет направлено главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху.

В заявке сказано, что 93% необходимой инфраструктуры в Милане и Кортине уже существует. Губернатор Ломбардии (Милан) Аттилио Фонтана заявил, что при всем уважении к конкурентам он считает шансы Италии на получение права провести Олимпиаду очень высокими.

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