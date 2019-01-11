Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 16:06 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с британкой Хэрриет Дарт в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Об этом 11 января сообщается на сайте турнира.

Шарапова получила от организаторов турнира 30-й номер посева в основной сетке.

Дарт, которая является 132-й ракеткой мира, в решающем матче квалификации обыграла сербскую теннисистку Ивану Йорович со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января.

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