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СМИ: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Бенфики» Гримальдо

Спорт

«Зенит» сделал предложение о приобретении футболиста за €16 млн

Лиссабон, 11 января 2019, 15:55 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» может купить защитника лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Об этом сообщает издание Sapo Desporto.

Отмечается, что «Зенит» проявляет интерес к защитнику и сделал предложение о приобретении футболиста за €16 млн. Однако ожидается, что «Бенфика» ответит отказом на это предложение.

В контракте Гримальдо прописана сумма отступных в размере €60 млн. Возможно, «Бенфика» потребует увеличить предложение.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Португалии, в которых забил два гола.

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