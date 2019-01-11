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Форвард «Баварии» Мюллер пропустит матчи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Спорт

Мюллер дисквалифицирован на два матча

Мюнхен, Германия, 11 января 2019, 15:18 — REGNUM  Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов. Об этом 11 января сообщается на сайте УЕФА.

Мюллер наказан за грубую игру в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). В середине второго тайма он прыгнул за мячом, высоко подняв ногу, и нанёс сильный удар бутсой в голову аргентинскому защитнику Николасу Тальяфико. За это он был удалён с поля.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать Мюллера двумя матчами дисквалификации. Таким образом, он пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в которых «Бавария» встретится с «Ливерпулем».

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