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Главным тренером «Балтики» стал Евгений Калешин

Спорт

С Калешиным подписан контракт до конца сезона 2018/19

Калининград, 11 января 2019, 15:10 — REGNUM  Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с новым главным тренером, им стал Евгений Калешин. Об этом 11 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что с 40-летним специалистом подписан контракт до конца сезона 2018/19 с возможностью продления.

Будучи игроком, Калешин выступал на позиции защитника. Тренерскую деятельность начал в 2014 году, входил в тренерский штаб «Краснодара», был главным тренером в «Краснодаре-2» и ФК «Кубань» («Урожай»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Балтика» уволила Игоря Ледяхова с поста главного тренера команды. На его место рассматривался Сергей Игнашевич.

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Читайте ранее в этом сюжете: «Балтика» уволила Игоря Ледяхова с поста главного тренера

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