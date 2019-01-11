Махачкалинский «Анжи» назначил нового генерального директора клуба

Махачкала, , 14:10 — REGNUM На должность генерального директора футбольного клуба «Анжи» официально утвержден Абсалутдин Агарагимов. Специалист из Махачкалы приступил к выполнению своих обязанностей, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе клуба.

Карьеру в «Анжи» 41-летний Агарагимов начал весной 2000 года на позиции менеджера. В марте 2011 года был назначен директором департамента по проведению соревнований, а в июле 2018 года — исполнительным директором клуба. В разные годы он также являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба и осуществлял контроль над процедурой заявки футболистов и её исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий гендиректор клуба из столицы Дагестана Олег Флегонтов по собственному желанию покинул свой пост. Специалист не проработал в «Анжи» и года: он был назначен на должность в начале июня 2018 года. Свой уход функционер объяснил тем, что он устал нести на себе груз многомиллионных долгов, которые преследуют махачкалинский клуб с лета 2018 года.

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Напомним, на зимний перерыв «Анжи» отправился, занимая предпоследнюю 15-ю строчку таблицы чемпионата России сезона 2018/19. В первой части турнира команда одержала лишь четыре победы при трёх ничьих и десяти поражениях.

Игроки «Анжи» выйдут из отпуска 15 января. До возобновления чемпионата команда проведет два учебно-тренировочных сбора — в Кисловодске и Турции. О предстоящих товарищеских матчах пока не сообщается.

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