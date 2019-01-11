Нападающий «Динамо» Тарасов выбыл из строя до конца «регулярки»

Москва, , 13:48 — REGNUM Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Даниил Тарасов выбыл из строя до конца февраля из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Форвард получил травму в матче Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (3:2). Теперь он пропустит остаток регулярного чемпионата.

Отмечается, что Тарасов стал пятым хоккеистом «Динамо», выбывшим из строя до конца «регулярки». Ранее серьёзные травмы получили нападающие Максим Афиногенов, Иван Муранов и Андрей Алексеев, а также защитник Миика Койвисто.

Добавим, что в текущем сезоне Тарасов сыграл в 34 матчах, в которых забросил 11 шайб и сделал шесть результативных передач при показателе полезности «+2».

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