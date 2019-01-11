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Экс-первая ракетка мира Энди Маррей объявил о планах завершить карьеру

Спорт

По словам Маррея, он завершает карьеру из-за травмы

Лондон, 11 января 2019, 13:08 — REGNUM  Британский теннисист Энди Маррей объявил о планах завершить спортивную карьеру в нынешнем сезоне. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает ESPN.

По словам Маррея, он завершает карьеру из-за травмы, из-за сильной боли в правом бедре, на котором ему уже делали операцию.

«Я надеюсь, что смогу дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там — но не уверен, что мне это удастся», — сказал Маррей.

Напомним, Маррей является трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом и обладателем Кубка Дэвиса, а также бывшей первой ракеткой мира.

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