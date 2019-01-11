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Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Панарин стал автором дубля в матче с «Нэшвилл Предаторз»

Колумбус, США, 11 января 2019, 12:49 — REGNUM  Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 11 января сообщается на сайте лиги.

Панарин стал автором дубля в матче с «Нэшвилл Предаторз», благодаря чему «Коламбус» выиграл со счётом 4:3. Причём свою вторую шайбу Панарин забил в овертайме.

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Второй звездой дня стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забил два гола и отдал результативную передачу в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3).

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Замкнул тройку лучших форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

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