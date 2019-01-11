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Три российские теннисистки вышли в основную сетку Australian Open

Спорт

Завершились матчи финальной стадии квалификации турнира

Мельбурн, Австралия, 11 января 2019, 12:15 — REGNUM  Три российские теннисистки пробились в основной турнир Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. На турнире завершились матчи финальной стадии квалификации.

Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Чехии Терезой Мартинцовой со счётом 6:2, 5:7, 6:3. В первом круге она сыграет с американкой Софьей Кенин.

Наталья Вихлянцева уверенно обыграла Данку Ковинич из Черногории со счётом 7:5, 6:3.

Анна Калинская оказалась сильнее немки Антонии Лоттнер. Их встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Калинская выйдет на корт с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 14 по 27 января.

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