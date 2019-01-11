«Сан-Антонио» вырвал победу у «Оклахомы» во втором овертайме

Сан-Антонио, США, , 11:46 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась во втором овертайме со счётом 154:147.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, набравший 56 очков. Кроме того, защитник Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 16 очков и 11 результативных передач.

В составе «Оклахомы» наибольшую результативность показал форвард Пол Джордж, набравший 30 очков. Кроме того, защитник Рассел Уэстбрук сделал трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 24 результативных передач.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА. «Оклахома-Сити» идёт на восьмом месте.

«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 154:147 (33:23, 37:40, 35:30, 25:37, 24:17).

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