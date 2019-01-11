В Испании задержаны 28 теннисистов за участие в договорных матчах

Мадрид, , 11:31 — REGNUM В Испании по подозрению в организации договорных матчей задержаны 28 профессиональных теннисистов. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что всего арестовано 83 человека, в том числе 28 спортсменов, имена которых не раскрываются.

У задержанных дома проведены обыски, в ходе которых изъято €167 тыс., оружие, дорогие автомобили, а также большое количество документов. Кроме того, было заморожено 42 банковских счёта.

Расследование преступной деятельности ведется с 2017 года, после того как организация Tennis Integrity Unit (TIU) заподозрила сговор в матчах и заявила в полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах получил украинский теннисист Дмитрий Баданов.

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