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Нападающий сборной Бельгии Батшуайи может стать игроком «Эвертона»

Спорт

Руководство «Эвертона» проявляет интерес к форварду

Ливерпуль, Великобритания, 11 января 2019, 11:10 — REGNUM  Бельгийский нападающий Миши Батшуайи может продолжить карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает Goal.

Отмечается, что руководство «Эвертона» проявляет интерес к форварду лондонского «Челси», который в настоящее время выступает за «Валенсию» на правах аренды.

Напомним, в составе сборной Бельгии Батшуайи стал бронзовым призёром чемпионата мира по футболу, прошедшего в России.

В текущем сезоне чемпионата Испании он забил один гол в 15 матчах. В Кубке Испании и Лиге чемпионов он сыграл в восьми встречах и забил по одному мячу в каждом из турниров.

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