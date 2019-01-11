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Дик Адвокат уйдёт с поста главного тренера «Утрехта»

Спорт

Адвокат и «Утрехт» решили не продлевать соглашение

Утрехт, Нидерланды, 11 января 2019, 11:02 — REGNUM  Главный тренер голландского «Утрехта» Дик Адвокат уйдёт со своего поста по окончании нынешнего сезона. Об этом 11 января сообщается на сайте клуба.

Адвокат и «Утрехт» решили не продлевать соглашение, которое заканчивается после завершения сезона. По словам 71-летнего специалиста, он предложил клубу выбрать долгосрочную стратегию развития и пригласить нового тренера.

На сегодняшний день после «Утрехт» 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Отметим, что в России Адвокат известен, прежде всего, по работе с санкт-петербургским «Зенитом» и сборной России.

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