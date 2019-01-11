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Названа лучшая шахматистка мира в возрасте до 20 лет

Спорт

Спортсменка возглавила стразу три рейтинга

Астана, 11 января 2019, 10:45 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Жансая Абдумалик возглавила список лучших шахматисток мира в возрасте до 20 лет сразу по трем видам шахмат: классике, рапиду и блице, сообщили 11 января в пресс-службе Казахстанской федерации шахмат.

18-летняя Абдумалик получила звание гроссмейстера Казахстана в возрасте 14 лет. В копилке молодой шахматистки присутствует множество наград республиканских и международных турниров.

Напомним, со 2 по 23 ноября 2018 года в Ханты-Мансийские состоялся чемпионат мира по шахматам, в котором приняли участие 64 шахматистки. Жансая Абдумалик дебютировала на взрослом чемпионате и впервые в истории Казахстана вышла в четвертьфинал.

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