«Челси» отказал «Барселоне» в обмене Виллиана на Малкома

Лондон, , 10:31 — REGNUM Лондонский «Челси» отказался обменивать нападающего Виллиана на полузащитника «Барселоны» Малкома. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что каталонский клуб предложил хавбека Малкома и доплату за Виллиана. Однако «Челси» планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно и считает неверным шагом продажу одного из ключевых игроков.

Напомним, Виллиан перешёл в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи.

Читайте также: СМИ: «Челси» рассматривает две кандидатуры на место Фабрегаса