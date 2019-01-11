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«Челси» отказал «Барселоне» в обмене Виллиана на Малкома

Спорт

«Челси» считает неверным шагом продажу одного из ключевых игроков

Лондон, 11 января 2019, 10:31 — REGNUM  Лондонский «Челси» отказался обменивать нападающего Виллиана на полузащитника «Барселоны» Малкома. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что каталонский клуб предложил хавбека Малкома и доплату за Виллиана. Однако «Челси» планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно и считает неверным шагом продажу одного из ключевых игроков.

Напомним, Виллиан перешёл в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в 2013 году. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах чемпионата Англии, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи.

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