Защитник «Краснодара» Татаев перейдёт в чешский клуб «Млада Болеслав»

Краснодар, , 10:13 — REGNUM Защитник «Краснодара-2» Алексей Татаев перейдёт в чешский клуб «Млада Болеслав». Об этом 11 января сообщается на сайте «Краснодара».

Клубы подписали соглашение об аренде 20-летнего защитника. Таким образом, Татаев проведёт вторую часть сезона в чешском клубе.

Отметим, что в «Младе Болеслав» на правах аренды играет другой футболист «Краснодара» — нападающий Николай Комличенко. В текущем сезоне чемпионата Чехии он забил 18 голов в 18 матчах и является лидером в списке бомбардиров.

В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Татаев сыграл 16 матчей за «Краснодар-2».

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