Две передачи Киселевича не помогли «Флориде» в матче с «Эдмонтоном»

Эдмонтон, Канада, , 09:58 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Хоккеисты «Флориды» трижды выходили вперёд. Шайбы забросили Фрэнк Ватрано, Денис Мальгин и Хенрик Боргстрём. Российкий защитник Богдан Киселевич отметился двумя результативными передачами.

«Эдмонтон» смог три раза отыграться благодаря точным броскам Дарнелла Нурса и Коннора Макдэвида, оформившего дубль.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Эдмонтона». Победный бросок исполнил Райан Ньюджент-Хопкинс.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 44 матчах. «Флорида» идёт на 22-м месте, в активе команды 42 очка в 42 играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 3:1 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Читайте также: Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Каролину»