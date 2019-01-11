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Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Спорт

Овечкин забросил 33-ю шайбу в пустые ворота

Вашингтон, 11 января 2019, 09:21 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота.

Овечкин забросил четвёртую шайбу «Кэпиталз» в ворота «Бостона», когда соперник снял вратаря. Эта шайба стала для него 33-й, заброшенной в пустые ворота.

По этому показателю Овечкин догнал Марио Лемье. Впереди остаются только Уэйн Гретцки (56 шайб в пустые ворота) и Мариан Госса (40).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:2.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вашингтон» одержал победу над «Бостоном» благодаря дублю Овечкина

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