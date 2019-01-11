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Голкипер «Коламбуса» Бобровский отстранён на один матч команды

Спорт

По словам генерального менеджера клуба, это произошло из-за несоответствия «ожиданиям и ценностям клуба»

Колумбус, США, 11 января 2019, 09:07 — REGNUM  Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский отстранён от одного матча команды из-за несоответствия ожиданиям и ценностям клуба. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.

«Есть определённые ожидания и ценности, которые установлены для игроков и составляют клубную культуру. Произошёл инцидент, в котором Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности», — заявил Кекяляйнен.

По его словам, это стало причиной отстранения Бобровского от матча с «Нэшвиллом».

Он также добавил, что это никак не связано с контрактной ситуацией, а также с отношениями между Бобровским и главным тренером команды Джоном Тортореллой.

Напомним, «Коламбус» одержал победу над «Нэшвиллом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме со счётом 4:3. Бобровский эту игру пропустил.

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