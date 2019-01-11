«Химки» проиграли «Анадолу Эфес» в Евролиге

Стамбул, Турция, , 08:34 — REGNUM «Химки» потерпели поражение от «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Анадолу» Василье Мичич, набравший 16 очков.

В составе «Химок» наибольшую результативность показал форвард Джордан Микки, который набрал 14 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идёт на четвёртом месте.

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Химки» (Россия) — 81:72 (23:16, 13:18, 26:17, 19:21).

Читайте также: «Химки» обыграли лидера Евролиги «Фенербахче»