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«Химки» проиграли «Анадолу Эфес» в Евролиге

Спорт

Встреча завершилась со счётом 81:72

Стамбул, Турция, 11 января 2019, 08:34 — REGNUM  «Химки» потерпели поражение от «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Анадолу» Василье Мичич, набравший 16 очков.

В составе «Химок» наибольшую результативность показал форвард Джордан Микки, который набрал 14 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Анадолу Эфес» идёт на четвёртом месте.

«Анадолу Эфес» (Турция) — «Химки» (Россия) — 81:72 (23:16, 13:18, 26:17, 19:21).

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Баскетбол
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