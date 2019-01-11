«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

Валенсия, Испания, 11 января 2019, 08:17 — REGNUM «Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Футболисты «Леванте» открыли счёт на четвёртой минуте матча, отличился защитник Эрик Кабако. На 18-й минуте форвард Эммануэл Боатенг удвоил преимущество «Леванте».
«Барселона» смогла ответить одним голом. На 85-й минуте нападающий Филиппе Коутиньо реализовал пенальти.
Ответный матч между этими командами состоится 17 января.
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