«Севилья» одолела «Атлетик» благодаря результативным действиям Нолито

Мадрид, , 23:41 — REGNUM 10 января между коллективами «Атлетик» и «Севилья» на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

В дебюте матча опытный вингер Нолито открыл счет после передачи Франко Васкеса — 0:1. На 49-й минуте Микель Сан Хосе восстановил равновесие на табло — 1:1. Через 4 минуты скоростной форвард сборной Португалии Андре Силва вновь вывел гостей вперед — 1:2. На 77-й минуте Бен-Йеддер похоронил надежды «басков», отличившись после передачи Нолито — 1:3.

Статистика матча («Атлетик"/"Севилья»)

Удары 13/9

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 7/15

Поданные угловые 5/1

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетик»: Унай, Нуньес, Альварес, Капа, Баленсиага, Сан Хосе, Итурраспе, Кордоба, Сусаета, Гурусета, Адуриц.

«Севилья»: Сориано, Кьер, Каррису, Меркадо, Амаду, Меса, Промес, Арана, Васкес, Нолито, Силва.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: Сан Хосе — 36, Меса — 37, Васкес — 61.

Голы: Нолито 6 — 0:1, Сан Хосе 49 — 1:1, Силва 53 — 1:2, Бен-Йеддер 77 — 1:3.