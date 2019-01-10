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«Адмирал» одержал победу над «Амуром» в дальневосточном дерби

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Владивосток, 10 января 2019, 16:01 — REGNUM  Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Адмирала» шайбы забросили Александр Стрельцов, Александр Коннов и Константин Глазачев. В составе «Амура» точным ударом отметился Александр Горшков.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 25-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 27 очка в 45 матчах. «Амур» идёт на 22-м месте, в активе команды 31 очко в 46 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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