UFC признал болевой приём бойца из Дагестана лучшим в 2018 году

Махачкала, , 16:02 — REGNUM Боец смешанных единоборств из Дагестана Забит Магомедшарипов вошёл в число лучших атлетов Абсолютного бойцового чемпионата (UFC) по итогам 2018 года. Он стал обладателем награды за лучший самбмишн (болевой приём). Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram, передаёт 10 января корреспондент ИА REGNUM.

Лучшим американский бойцовский промоушен признал приём под названием «Рычаг колена», который Магомедшарипов провёл 8 сентября в Далласе в поединке против американца Брэндона Дэвиса.

UFC назвал имена и других лауреатов. «Бойцом года» признан 39-летний американец Даниэль Кормье. В 2018 году он провёл три победных боя: вначале защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе, затем завоевал пояс чемпиона в тяжёлом весе, став, таким образом, чемпионом в двух категориях одновременно, и, наконец, в ноябре защитил и второй титул.

Лучшим боем года признана встреча двух американцев Тони Фергюсона и Энтони Петтиса, устроивших настоящее побоище 6 октября в Лас-Вегасе. Победный удар локтем мексиканца Яирв Родригеса на последней секунде поединка с корейцем Чен Сон Джоном стал лучшим в номинации «Нокаут года». И, наконец, титул «Прорыв года» достался бойцу из Нигерии Исраэлю Адесанья, который дебютировал в UFC лишь в феврале 2018 года, но уже успел провести четыре победных боя.

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Напомним, 27-летний Забит Магомедшарипов провёл по правилам смешанных единоборств 17 боев и одержал в них 16 побед. Единственное поражение дагестанец потерпел в апреле 2013 года в поединке против другого бойца из России Игоря Егорова. Как сообщало ИА REGNUM, свой следующий бой Магомедшарипов проведёт 2 марта 2019 года в Лас-Вегасе против 32-летнего американца Джереми Стивенса.