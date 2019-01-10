Полузащитник «Спартака» Ананидзе перешёл в «Крылья Советов»

Москва, , 15:53 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе перешёл в самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Об этом 10 января сообщается на странице «Спартака» в Twitter.

Отмечается, что вторую часть сезона 2018/19 Ананидзе проведет в Самаре. При этом у него был вариант с переходом в голландский «Витесс», куда его звал главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1083331852063174656

В текущем сезоне Ананидзе сыграл за «Спартак» три матча и отметился одной результативной передачей.

Напомним, «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков после 16 матчах.

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