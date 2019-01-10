Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 15:15 — REGNUM Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Результаты жеребьёвки представлены на сайте турнира.

Дарья Касаткина сыграет с представительницей Швейцарии Тимей Бачински. Анастасия Павлюченкова встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико. Евгения Родина выйдет на корт с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Анастасия Потапова померится силами с француженкой Полин Пармантье. Анна Блинкова сыграет с чешкой Кристиной Плишковой. Екатерина Александрова поборется с представительницей Украины Лесей Цуренко. Екатерина Макарова встретится с британкой Кэйти Бултер.

Кроме того, Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян ждут соперниц, которые преодолеют квалификацию турнира.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии состоится с 14 по 27 января.

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