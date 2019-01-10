Четверг, 10 Января 2019 года
15:29:47 МСК

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open

Спорт

В Мельбурне прошла жеребьёвка турнира

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open
marijana1
Теннис

Мельбурн, Австралия, 10 января 2019, 15:15 — REGNUM  Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Результаты жеребьёвки представлены на сайте турнира.

Дарья Касаткина сыграет с представительницей Швейцарии Тимей Бачински. Анастасия Павлюченкова встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико. Евгения Родина выйдет на корт с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Анастасия Потапова померится силами с француженкой Полин Пармантье. Анна Блинкова сыграет с чешкой Кристиной Плишковой. Екатерина Александрова поборется с представительницей Украины Лесей Цуренко. Екатерина Макарова встретится с британкой Кэйти Бултер.

Кроме того, Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян ждут соперниц, которые преодолеют квалификацию турнира.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии состоится с 14 по 27 января.

Читайте также: Карен Хачанов сыграет с Гойовчиком в первом круге Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить