РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС

Москва, , 15:05 — REGNUM Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 10 января сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что решение принято на заседании общего собрания Российской Премьер-Лиги.

Напомним, 19 декабря с должности главы РФС ушёл Виталий Мутко. Выборы нового главы организации состоятся 22 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дюков был выдвинут Федерацией футбола Татарии.

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