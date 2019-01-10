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РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС

Спорт

Решение принято на заседании общего собрания РПЛ

Москва, 10 января 2019, 15:05 — REGNUM  Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом 10 января сообщается на сайте РПЛ.

Отмечается, что решение принято на заседании общего собрания Российской Премьер-Лиги.

Напомним, 19 декабря с должности главы РФС ушёл Виталий Мутко. Выборы нового главы организации состоятся 22 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дюков был выдвинут Федерацией футбола Татарии.

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