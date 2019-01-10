РФС может перенести ответные матчи 1/4 финала Кубка России

Москва, , 14:47 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) может перенести ответные матчи ¼ финала Кубка России. Об этом сообщил глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов, 10 января сообщает «Чемпионат».

По его словам, РФС изучает возможность переноса трёх игр: «Урал» — «Спартак», «Рубин» — «Локомотив» и «Арсенал» — «Оренбург». На данный момент точных дат нет, процесс находится в рабочем режиме.

Отмечается, что исключение составляет матч «Ростов» — «Краснодар», который состоится в запланированный срок — 23 февраля.