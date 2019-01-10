Четверг, 10 Января 2019 года
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«Манчестер Юнайтед» выплатил неустойку Моуринью

Спорт

Сумма компенсации составила £15 млн

Манчестер, Великобритания, 10 января 2019, 14:14 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью неустойку после увольнения. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что сумма неустойки составила £15 млн. Ранее сообщалось, что сумма компенсации может составить от £ 22,5 до 24 млн.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью в середине декабря в связи с неудовлетворительными результатами команды. Португальский специалист возглавлял «МЮ» с лета 2016 года и победил с командой в Лиге Европы, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии.

После отставки Моуринью исполняющим обязанности главного тренера стал бывший игрок команды Уле-Гуннар Сульшер.

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